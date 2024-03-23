Путин объявил 24 марта днём траура в связи с трагедией в "Крокус сити холле"

Погибли более ста человек

Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Президент обратился к россиянам после теракта в концертном зале "Крокус сити холл".

Президент проинформировал, что спецслужбы работают над выявлением пособников террористов. Он пообещал, что будут установлены и наказаны все, кто стоит за спинами террористов.

Путин также сказал, что сами террористы уже найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.

"Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе", - сказал Путин и особо отметил, что сейчас общий долг россиян - быть вместе в одном строю.

В день траура телеканалам рекомендуется исключать из эфира развлекательные программы. В учреждениях культуры тоже не устраивают в этот день подобных мероприятий.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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