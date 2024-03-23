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Пилотируемый "Союз" стартовал к МКС с "Байконура"

18:13
  • суббота
  • 23 марта 2024

На борту находится белорусская женщина-космонавт

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома "Байконур". К МКС отправились космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Корабль должен был стартовать с "Байконура" 21 марта, но за 20 секунд до старта из-за технических проблем запуск пришлось отложить. Корабль должен был лететь к МКС по короткой схеме, теперь же полёт пройдёт по двухсуточной схеме сближения и займёт 50 часов 34 минуты.

Стыковка "Союза МС-25" намечена на 25 марта, она должна состояться в 18:10 мск.

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
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