СК сообщил о 133 погибших в "Крокус сити холле"

Более ста человек пострадали

133 человека погибли во время нападения террористов на концертный зал "Крокус сити холл" в Подмосковье. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Ведомство опубликовало кадры, снятые внутри концертного зала. Видно, что там обвалилась крыша, на полу лежат искорёженные металлоконструкции.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

СКР и ФСБ сообщили, что террористов, напавших на "Крокус сити холл", задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. У них были контакты с украинской стороной. 24 марта объявлено в России днём траура.

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