Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего террориста в "Крокусе"

Зритель спас себя и жену

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил одного из террористов в "Крокус сити холле".

Ранее СМИ сообщали о мужественном поступке зрителя, пришедшего на концерт в "Крокус" вместе с супругой. Во время атаки террористов он схватил одного из них за автомат и повалил на пол. Несколькими ударами мужчина обездвижил террориста и после этого семья покинула зрительный зал.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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