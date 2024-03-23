Банки спишут кредиты погибших и пострадавших в "Крокусе"

Об этом заявили в крупных финансовых учреждениях

Российские банки пообещали списать кредиты погибших и пострадавших в результате теракта в концертном комплексе "Крокус сити холл". По состоянию на вечер 23 марта об этом заявили ВТБ, "Тинькофф", Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум Банк, Газпромбанк и Почта банк. В "Сбере" напомнили о программе поддержки клиентов при ЧС, которая также предполагает списание кредитов, сообщает РБК.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались. 24 марта объявлено в России днём траура.

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