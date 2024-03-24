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Россияне скорбят по погибшим в "Крокус сити холле"

10:00
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Жертвами теракта стали более 130 человек

Сегодня в России - день траура по погибшим в результате теракта в "Крокус сити холле". Приспущены государственные флаги, отменены массовые мероприятия. Федеральные телеканалы изменили сетку вещания, в эфире не будет рекламы и развлекательных программ.

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Во всех храмах сегодня молятся о погибших и пострадавших в теракте. В знак солидарности с российским народом траур объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги приспущены на посольствах Великобритании и Австралии в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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Траур по погибшим при теракте в "Крокус сити холле"
Траур по погибшим при теракте в "Крокус сити холле"
Траур по погибшим при теракте в "Крокус сити холле"
Траур по погибшим при теракте в "Крокус сити холле"
Траур по погибшим при теракте в "Крокус сити холле"
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