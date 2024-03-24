Подозреваемых в теракте в "Крокусе" доставили в Следственный комитет

Их задержали в Брянской области

Подозреваемые в совершении теракта в "Крокс сити холле" доставлены в Москву. Накануне их задержали в Брянской области, рядом с деревней Хацунь. Отсюда до украинской границы чуть больше ста километров.

Шамсиддина Фаридуни оперативникам пришлось снимать с дерева, на котором злоумышленник хотел спрятаться. В лесу боевики оказались после того, как их автомобиль перевернулся во время полицейской погони. Водителя, который оказался зажат в машине, задержали сразу же. Остальных - спустя считанные часы.

Машину, как выражаются эксперты, вели всю дорогу. Установлено, что её купил один из злоумышленников для работы в такси. Ранее автомобиль был учебным и чёрного цвета, а позже его обклеили белой плёнкой. Задержание оперативники специально провели в лесополосе, подальше от населённых пунктов. Принципиальным условием было взять боевиков живыми.

Все задержанные не имеют российского гражданства, сообщают в МВД. Некоторые со следователями общаются через переводчика. Но не исключено, что делают это намерено. Мухаммадсобир Файзов, которого допросили в больничной палате, ранее работал барбером в сети дорогих мужских салонов в Ивановской области. И говорят, был популярен среди клиентов. В интернете есть видео с очень похожим на него человеком.

Как выражается задержанный, друзьями сообщники стали меньше месяца назад. Один из них, по собственному признанию, в начале марта прилетел из Турции. Ещё двое совсем недавно заселились в хостел на севере столицы.

Эксперты подчёркивают, что за исполнителями явно стоит кто-то влиятельный. А следы ведут на Украину, где боевикам было обещано укрытие. Всего сообщается об 11 задержанных. С ними работают следователи.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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