ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемых в теракте в "Крокусе" доставили в Следственный комитет

10:21
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Их задержали в Брянской области

Подозреваемые в совершении теракта в "Крокс сити холле" доставлены в Москву. Накануне их задержали в Брянской области, рядом с деревней Хацунь. Отсюда до украинской границы чуть больше ста километров. 

Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего террориста в "Крокусе"
Россияне скорбят по погибшим в "Крокус сити холле"

Шамсиддина Фаридуни оперативникам пришлось снимать с дерева, на котором злоумышленник хотел спрятаться. В лесу боевики оказались после того, как их автомобиль перевернулся во время полицейской погони. Водителя, который оказался зажат в машине, задержали сразу же. Остальных - спустя считанные часы.

Машину, как выражаются эксперты, вели всю дорогу. Установлено, что её купил один из злоумышленников для работы в такси. Ранее автомобиль был учебным и чёрного цвета, а позже его обклеили белой плёнкой. Задержание оперативники специально провели в лесополосе, подальше от населённых пунктов. Принципиальным условием было взять боевиков живыми.

Все задержанные не имеют российского гражданства, сообщают в МВД. Некоторые со следователями общаются через переводчика. Но не исключено, что делают это намерено. Мухаммадсобир Файзов, которого допросили в больничной палате, ранее работал барбером в сети дорогих мужских салонов в Ивановской области. И говорят, был популярен среди клиентов. В интернете есть видео с очень похожим на него человеком.

Как выражается задержанный, друзьями сообщники стали меньше месяца назад. Один из них, по собственному признанию, в начале марта прилетел из Турции. Ещё двое совсем недавно заселились в хостел на севере столицы.

Эксперты подчёркивают, что за исполнителями явно стоит кто-то влиятельный. А следы ведут на Украину, где боевикам было обещано укрытие. Всего сообщается об 11 задержанных. С ними работают следователи.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
7 Подозреваемых в теракте в "Крокусе" доставили в Следственный комитет
7 Подозреваемых в теракте в "Крокусе" доставили в Следственный комитет
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Автомобиль террористов из "Крокус сити холла"
Автомобиль террористов из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Допрос террориста из "Крокус сити холла"
Задержанный террорист из "Крокус сити холла"
Задержанный террорист из "Крокус сити холла"
Последствия теракта в "Крокус сити холле"
Последствия теракта в "Крокус сити холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.