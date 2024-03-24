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В Севастополе отбита массированная ракетная атака

10:41
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Один человек погиб

В Севастополе минувшей ночью отбита самая массированная за последнее время ракетная атака. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Из-за попадания осколка ракеты в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Пострадали от обстрела четыре человека. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

Развожаев попросил жителей не подходить к частям сбитых ракет и не выкладывать в интернет кадры работы ПВО.

В ночь на 24 марта обстрелу также подвергся Белгород. ВСУ открыли огонь из чешской системы залпового огня "Вампир".

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