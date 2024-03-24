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Увеличилось число пострадавших в "Крокус сити холле"

11:14
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

МЧС обновило данные

МЧС обновило данные о пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". По состоянию на утро 24 марта, погибшими числятся 133 человека, ранеными -  152. Число погибших со вчерашнего дня не изменилось, пострадавших увеличилось на 12.

Россияне скорбят по погибшим в "Крокус сити холле"
СК сообщил о 133 погибших в "Крокус сити холле"

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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Сотрудники МЧС работают на месте теракта в "Крокус Сити Холл"
Сотрудники МЧС работают на месте теракта в "Крокус Сити Холл"
Сотрудники МЧС работают на месте теракта в "Крокус Сити Холл"
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