Увеличилось число пострадавших в "Крокус сити холле"

МЧС обновило данные

МЧС обновило данные о пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". По состоянию на утро 24 марта, погибшими числятся 133 человека, ранеными - 152. Число погибших со вчерашнего дня не изменилось, пострадавших увеличилось на 12.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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