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Москвичи сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"

11:55
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Люди стоят в очередях по несколько часов

Тысячи людей выстраиваются в очереди перед донорскими центрами, чтобы сдать кровь для пострадавших в "Крокус сити холле". Доноров принимают с восьми часов утра, но многие пришли ещё задолго до открытия. Кто-то накануне специально готовился, соблюдая диету.
Увеличилось число пострадавших в "Крокус сити холле"

Накануне московские центры крови не смогли принять всех желающих. На помощь пострадавшим в теракте пришло беспрецедентное количество человек -  донорами стали более четырёх тысяч горожан. Среди них - игроки и тренеры сборной России. Люди подолгу стояли в очереди, им бесплатно раздавали воду и чай, давали возможность погреться в автобусах.

В больницах Москвы и Подмосковья остаются более ста пострадавших, среди них есть дети.  Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Все операции врачи экстренно провели накануне, и теперь продолжают оказывать всю необходимую помощь.

По данным МЧС, по-прежнему известно о 133 погибших. Количество пострадавших в теракте увеличилось до 152 человек. После лечения они вместе с семьями смогут восстановить здоровье в санаториях Сочи. Об этом сегодня заявил власти города, отметив: чтобы помочь справиться с пережитым, объединяются все - и медики, и простые горожане.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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Горожане в очереди для сдачи крови для пострадавших в "Крокус Сити Холл"
Горожане в очереди для сдачи крови для пострадавших в "Крокус Сити Холл"
Сдача крови
Сдача крови
Горожане в очереди для сдачи крови для пострадавших в "Крокус Сити Холл"
Горожане в очереди для сдачи крови для пострадавших в "Крокус Сити Холл"
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