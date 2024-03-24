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В Белгороде во время обстрела ВСУ повреждены жилые дома

11:59
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Пострадали местные жители

Киевские неонацисты накануне поздно вечером предприняли массированную варварскую атаку на Белгород и Севастополь. Применили, в том числе реактивные системы залпового огня “Вампир” производства Чехии.

Как сообщили в нашем Минобороны, средства ПВО перехватили 19 ракет в небе над Белгородской областью. Обломки упали на частные дома и автомобили. По данным властей, ранены два мирных жителя. Их госпитализировали. Повреждены 15 зданий.

А над Севастополем российские системы ПВО сбили десять ракет. Части снарядов попали в торец жилого дома. В результате погиб пожилой мужчина. Ещё четыре человека ранены. В эти минуты власти и экстренные службы проводят подомовой обход, устраняют последствия атаки, сообщает "ТВ Центр".

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