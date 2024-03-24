Армия России наступает на донецком направлении

Противник несёт потери

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление на донецком направлении. За сутки там ликвидировали двести боевиков, две бронемашины и реактивную систему “Град”.

Кроме того, в результате комплексного удара нашей авиации, артиллерии и ракетных соединений уничтожены две пусковые установки комплекса С-300, радиолокатор и станция наблюдения.

Поражены скопления неонацистов и их техники в 70 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщает "ТВ Центр".

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