Продолжается спасательная операция на руднике в Приамурье

Под землёй заблокированы 13 шахтёров

На руднике "Пионер" в Приамурье, где 18 марта произошёл обвал горной породы, возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Сейчас специалисты занимаются установкой ещё двух подобных конструкций.

За прошедшую ночь из аварийной шахты удалось вывезти более 180-ти кубометров грунта. Продолжается бурение четырёх скважин к месту предполагаемого нахождения шахтёров. Первая из них должна достигнуть необходимой глубины уже сегодня. После чего в неё опустят камеру для оценки обстановки.

В результате аварии на золотодобывающем руднике, заблокированными под землей оказались 13 человек. Об их судьбе пока ничего неизвестно, сообщает "ТВ Центр".

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