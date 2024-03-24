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В Москве представили киноальманах "Без срока давности: непокорённые"

12:49
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Его создали подростки из России и Белоруссии

Подвигам мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны посвящён киноальманах "Без срока давности: непокорённые". Его презентация прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве.

В проекте приняли участие начинающие авторы 12-17 лет из российских и белорусских медиастудий. Всего было снято порядка 150-ти фильмов о борьбе с нацизмом. Юные кинематографисты представили свои работы в различных видео форматах: эссе, стихотворение и репортаж.

13 лучших картин вошли в альманах. Их примут на хранение государственные архивы России и Белоруссии, сообщает "ТВ Центр".  

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Киноальманах "Без срока давности: непокорённые"
Киноальманах "Без срока давности: непокорённые"
Киноальманах "Без срока давности: непокорённые"
Киноальманах "Без срока давности: непокорённые"
Киноальманах "Без срока давности: непокорённые"
Киноальманах "Без срока давности: непокорённые"
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