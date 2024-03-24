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В крупных городах Украины прогремели взрывы

12:25
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Уничтожены склады с боеприпасами

Сотни мощных взрывов прогремели ночью и рано утром в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Более 20-ти детонаций зафиксированы во Львовской области, недалеко от городов Стрый и Яворов.

Там расположены одни из крупнейших военных полигонов киевских неонацистов. В тёмное время суток - светло, как днём. Судя по кадрам очевидцев, вспыхнули пожары. Громко рвутся снаряды на складах с боеприпасами.

Власти заявляют, что также поражены объекты энергетики. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Волынской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает "ТВ Центр".

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