Развожаев рассказал о повреждениях в Севастополе после ночной атаки

Пострадала транспортная инфраструктура

В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Подробности сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В частности, пострадали морские катера, у них выбиты стёкла. Также повреждены пассажирские и школьные автобусы.

Ранее Развожаев сообщал, что минувшей ночью в Севастополе была отбита самая массированная за последнее время ракетная атака. В результате погиб мирный житель, ранения получили четыре человека.

В ночь на 24 марта обстрелу также подвергся Белгород. ВСУ открыли огонь из чешской системы залпового огня "Вампир". Есть повреждения в жилом секторе.

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