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Путин поговорил по телефону с Рахмоном и Алиевым

15:30
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Обсуждалась борьба с терроризмом

Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Азербайджана. Эмомали Рахмон выразил российскому лидеру соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обратился к россиянам

Путин и Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства двух стран взаимодействуют в деле борьбы с терроризмом. Эта работа будет активизирована, условились президенты.

Ильхам Алиев в разговоре с президентом России решительно осудил теракт в Подмосковье, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Глава Азербайджана высказал убеждённость в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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