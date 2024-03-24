К разбору завалов в "Крокус сити холле" привлекли кинологов

Рядом со зданием растёт народный мемориал

Сегодня, в день общенационального траура люди продолжают приходить к сгоревшему зданию "Крокус сити холла. Они несут цветы, игрушки, белые воздушные шары. Стихийный мемориал разрастается с каждой минутой.

У всех приходящих очень смешанные чувства. С одной стороны - боль и слёзы от чудовищной трагедии, с другой - единение и сопереживание. Волонтёры организовали около "Крокус сити холла" пункты раздачи воды, чая, сушек и печенья.

На данный момент пожар локализован. Спасательная операция завершена. Поисковая операция продолжается. На место прибыли кинологи для поиска тел. Здесь же находится глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сегодня к "Крокус сити холлу" подвели большое количество тяжёлой техники, в том числе, стотонный кран для того, чтобы вытащить наиболее крупные куски рухнувшей кровли.

Сегодня посетители концертного зала смогут забрать свои машины с парковки и вещи, оставленные в гардеробе. Власти подготовили для этого специальный алгоритм возврата.

Появился официальный комментарий от компании, которая владеет концертным залом. Кроме слов соболезнования семьям погибших, в компании выразили надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и пообещали, что это здание будет восстановлено.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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