Медведев пообещал возмездие всем причастным к теракту в "Крокусе"

Они - законная цель России

Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем причастным к теракту в "Крокус сити холле". Зампред Совбеза отметил у себя в Telegram, что они являются легальной целью России.

"Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал политик.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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