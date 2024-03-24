ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия нанесла комбинированный удар по военным объектам на Украине

17:02
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Все цели поражены

Минувшей ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием дальнего действия и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Харьков полностью обесточен после ударов ВС России
ВС России за неделю нанесли 49 ударов возмездия по Украине

Работа военных предприятий в результате мощных ударов дезорганизована. Также уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, уточнили в ведомстве.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по военной инфраструктуре Украины
Удар по военной инфраструктуре Украины
Истребитель ВКС России
Истребитель ВКС России
Пилот Су-30 ВКС России
Пилот Су-30 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.