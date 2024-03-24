Россия нанесла комбинированный удар по военным объектам на Украине

Все цели поражены

Минувшей ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием дальнего действия и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Работа военных предприятий в результате мощных ударов дезорганизована. Также уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, уточнили в ведомстве.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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