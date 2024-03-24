Три дома повреждены во время обстрела Севастополя

Есть пострадавшие
В результате ночной атаки на Севастополь зафиксированы три прямых попадания по жилым домам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В домах частично повреждены стены и окна, перебиты газовые трубы. Расселение жильцов не потребовалось, восемь человек остались у родственников.
Всего зафиксировано около ста сообщений о повреждениях осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по разным адресам.
Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура: морские катера, троллейбусы, пассажирские и школьные автобусы.
Минувшей ночью в Севастополе была отбита самая массированная за последнее время ракетная атака. В результате погиб мирный житель, ранения получили четыре человека.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"