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Три дома повреждены во время обстрела Севастополя

19:14
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Есть пострадавшие

В результате ночной атаки на Севастополь зафиксированы три прямых попадания по жилым домам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе отбита массированная ракетная атака

В домах частично повреждены стены и окна, перебиты газовые трубы. Расселение жильцов не потребовалось, восемь человек остались у родственников.

Всего зафиксировано около ста сообщений о повреждениях осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по разным адресам.

Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура: морские катера, троллейбусы, пассажирские и школьные автобусы.

Минувшей ночью в Севастополе была отбита самая массированная за последнее время ракетная атака. В результате погиб мирный житель, ранения получили четыре человека.

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