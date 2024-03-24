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МиГ-31 отогнал два американских бомбардировщика от российской границы

19:47
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Инцидент произошёл над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух в районе Баренцева моря из-за приближения к российской границе двух американских бомбардировщиков. Как сообщили в Минобороны, сначала групповая цель была обнаружена с земли, затем экипаж истребителя идентифицировал её как пару стратегических бомбардировщиков В-1В.

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При приближении российского истребителя американские военные самолёты изменили курс, развернулись и покинули приграничное воздушное пространство.

В военном ведомстве отметили, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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