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СК опубликовал видео с задержанными террористами

18:12
  • воскресенье
  • 24 марта 2024

Их доставили на допрос

Следственный комитет России опубликовал видео доставки на допрос устроивших теракт в "Крокус сити холле". Задержанных ведут в наручниках, в положении головой вниз, сначала по улице от машины, затем по коридорам здания. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

137 человек погибли во время атаки террористов в "Крокус сити холле"
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Сегодня следователи сообщили, что во время осмотра концертного зала после теракта не выявлено заминированных тел и иных следов минирования. С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова.

Также в СК сообщили, что число погибших в результате теракта возросло до 137. Опознаны 62 тела.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
Задержанные террористы из "Крокус сити холла"
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