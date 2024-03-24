СК опубликовал видео с задержанными террористами

Их доставили на допрос

Следственный комитет России опубликовал видео доставки на допрос устроивших теракт в "Крокус сити холле". Задержанных ведут в наручниках, в положении головой вниз, сначала по улице от машины, затем по коридорам здания. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Сегодня следователи сообщили, что во время осмотра концертного зала после теракта не выявлено заминированных тел и иных следов минирования. С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова.

Также в СК сообщили, что число погибших в результате теракта возросло до 137. Опознаны 62 тела.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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