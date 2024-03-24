137 человек погибли во время атаки террористов в "Крокус сити холле"

Сегодня в России день траура

До 137 возросло число погибших во время атаки террористов на концертный зал "Крокус сити холл". Об этом сообщил Следственный комитет. Ранее сообщалось о 133 погибших.

Сегодня начались процедуры опознания тел погибших. В некоторых случаях для проведения опознания потребуется генетическая экспертиза. Она обычно занимает несколько дней.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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