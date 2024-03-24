Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокусе"

Президент почтил память жертв трагедии

Владимир Путин в церкви президентской резиденции Ново-Огарёво поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в "Крокус сити холле". Видео опубликовано на сайте президента.

Накануне Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил врачей и сотрудников спецслужб за помощь пострадавшим в теракте. Президент сказал, что спецслужбы работают над выявлением пособников террористов.

"Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе", - сказал Путин и особо отметил, что сейчас общий долг россиян - быть вместе в одном строю.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

24 марта объявлено в России днём траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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