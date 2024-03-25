Суд отправил под стражу исполнителей теракта в "Крокусе"

Криминалисты продолжают работать на месте трагедии

Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле". Они отправлены в СИЗО сроком на два месяца. Предполагаемым исполнителям грозит пожизненное лишение слободы. Кроме них задержаны еще семь причастных к совершению этого жестокого преступления.

Криминалисты продолжают работать на месте трагедии. Уже изъяты несколько единиц оружия и большое количество боеприпасов.

По данным Следственного комитета, жертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 137 человек, сейчас идут судебно-медицинские экспертизы. Опознаны 68 погибших. Как сообщили в Минздраве Московской области, пострадали 182 человека.

На месте продолжается разбор завалов, сотни сотрудников МЧС работают круглосуточно. Привлечены десятки единиц спецтехники, в том числе, тяжелая, робототехнические комплексы и кинологи. Уже разобраны более 400 кубометров конструкций.

Накануне начали выдавать личные вещи, которые посетители концертного зала оставили в гардеробе. Также автовладельцы могут забрать свои машины с парковок при наличии соответствующих документов.

Уже несколько дней подряд к стихийному мемориалу тысячи людей приносят цветы, свечи и игрушки. В воскресенье вечером у "Крокуса" прошла акция памяти жертв теракта. На земле было выложено слово "Скорбим", а на здании появилась проекция - улетающий в небо клин журавлей. Была объявлена минута молчания.

Подобные акции прошли во многих регионах - в Перми, Махачкале, Луганской народной республике, Ростовской, Брянской областях и Карелии.

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