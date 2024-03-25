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Бойцы подразделений прикрытия госграницы получили награды

08:15
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Им вручены медали "За отвагу" и "За боевые отличия"

Заслуженные награды получили бойцы подразделений прикрытия государственной границы России.

Наши военнослужащие проявили умение и профессионализм при задержании на территории Брянской области террористов, участвовавших в нападении на "Крокус сити холл".

Командование высоко оценило выполнение поставленных боевых задач каждым из бойцов. Им вручены медали "За отвагу" и "За боевые отличия". Награждение прошло непосредственно на позициях подразделения.

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