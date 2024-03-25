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Военнослужащие группировки "Центр" поразили 350 целей за сутки

08:24
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Противник потерял более трех сотен боевиков

Группировкой войск "Центр" за сутки поражены 350 выявленных целей ВСУ. Противник потерял более трех сотен боевиков, два танка, пять БМП, в том числе две американского производства, девять автомобилей.

На южнодонецком участке фронта отражены две контратаки радикалов, сорваны несколько попыток ротации сил. Свое положение по переднему краю улучшили наши подразделения группировки "Юг". Средства ПВО уничтожили 42 вражеских беспилотника и пять снарядов

На запорожском направлении расчет "Града" новороссийских десантников группировки "Днепр" ликвидировал очередной американский танк "Абрамс". Артиллеристы нанесли удар по пехоте и технике ВСУ в тыловых районах. Экипаж выполняет задачи в районе Работина и Вербового. В частности, уничтожает резервы противника, чтобы он не смог их перебросить на передовую. Реактивная система залпового огня способна мгновенно поразить врага на площади до 14 гектаров.

На купянском направлении экипажи армейской авиации поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника. Удар летчики нанесли неуправляемыми ракетами С-8. Пуски производили с кабрирования. О точном попадании в цель экипажи узнали еще до возвращения на аэродром. Как правило, в состав нашей ударной группы входят вертолеты Ка-52 "Аллигатор" , Ми-35 и Ми-8. Их сопровождают поисково-спасательные подразделения и группы огневой поддержки.

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