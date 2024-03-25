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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:25
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Гвардии сержант Александр Саргаев и его штурмовая группа заняли опорный пункт радикалов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии лейтенант Александр Мошкин с подчиненными во время минирования танкоопасных направлений на подступах к нашим позициям были атакованы украинскими диверсантами. Заняв оборону, российские десантники сумели уничтожить нападавших боевиков и закончить установку защитных заграждений. Бронетехника и пехота ВСУ не смогли преодолеть наши минные поля.

Гвардии сержант Александр Саргаев и его штурмовая группа после проведенной разведки вступили в бой с противником и, применив стрелковое оружие и гранаты, заняли опорный пункт радикалов. А затем удерживали его до подхода главных сил. Более десятка националистов были ликвидированы.

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