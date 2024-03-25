18 человек стали жертвами авиаударов по городу Дейр-эль-Балах

Израиль согласен на сделку с ХАМАС по обмену заложниками и заключенными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильских дипломатов.

Тель-Авив намерен выпустить из тюрем 700 палестинцев, в том числе тех, кто отбывает пожизненное заключение, если ХАМАС, со своей стороны, освободит 40 заложников-израильтян.

А пока ЦАХАЛ продолжает массированные обстрелы сектора Газа. 18 человек стали жертвами авиаударов по городу Дейр-эль-Балах. А в Хан-Юнисе авиация, танки и снайперы зачищают окрестности больницы "Насер". Как сообщают в Красном Полумесяце, потеряна связь с другой клиникой - "Аль-Амаль".

Неспокойной выдалась ночь и в столице Иордании Аммане. Около двух тысяч пропалестинских протестующих осадили посольство Израиля. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Есть задержанные.

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