Более 20 человек стали жертвами наводнений и оползней в Бразилии

Проливные дожди обрушились на штаты Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту

По меньшей мере 24 человека стали жертвами масштабных наводнений и оползней на восточном побережье Бразилии.

Проливные дожди обрушились на штаты Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков. Из-за разлива рек затоплены населенные пункты, разрушено множество зданий. Тысячи человек эвакуированы.

Наиболее пострадал город Мимозу-ду-Сул - там вода поднялась до вторых этажей. Людям пришлось спасаться на крышах.

Грязевые потоки сносили все на своём пути. Среди погибших - жильцы затопленного дома престарелых. Большой ущерб стихия нанесла и сельхозугодьям. Сотни гектаров полей ушли под воду.

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