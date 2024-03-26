Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Луна в Весах не может найти компромисс с упрямым Меркурием в Овне

Овны

Будьте осторожны в общении: сегодня многие люди станут на удивление ранимыми и обидчивыми. Оставьте на время шуточки и сарказм - только слова поддержки!

Тельцы

Весна вовсю осваивает пространство, но почувствовать радость обновления смогут далеко не все – помешают сонливость или грусть. Отложите трудные дела на потом.

Близнецы

Вы можете на эмоциях с кем-то поссориться или затеять конфликт в социальных сетях. Остановитесь, потерять репутацию можно за пять минут, а на восстановление уйдут годы!

Раки

Вам будет трудно на работе: кто-то из коллег или начальство окажутся не в духе. Погружайтесь в дела, чтобы не оказаться втянутыми в конфликты и другие стрессовые ситуации.

Львы

Вам нужно быть внимательными на учебе и в делах, которые вы только начинаете. Не торопитесь и не стесняйтесь задавать вопросы, даже если отстаете от своего графика.

Девы

Звезды продолжат испытывать на прочность ваш кошелек, щедрость или способность не путать деньги с чувствами. Не грустите, финансовые трудности скоро уйдут.

Весы

Луна в вашем знаке не может найти компромисс с упрямым Меркурием в Овне. Сохранить мир любой ценой – плохая идея, но и рвать отношения не торопитесь.

Скорпионы

То, что вы считали надежным тылом, может подвести. Сегодня рассчитывайте только на себя, но знайте меру, чтобы не надорваться и не столкнуться с выгоранием.

Стрельцы

Вы забуксуете в творческих проектах и вряд ли сумеете сделать свою работу на "отлично". А еще звезды не советуют сегодня ходить к косметологу и парикмахеру.

Козероги

Деловые переговоры могут закончиться фиаско, а устройство на новую работу разочарованием. Нет, этот день явно не для важных дел, занимайтесь текущей рутиной.

Водолеи

Совершенно не подходящий день для деловых встреч, переписок, оформления документов. Зато вы сможете определить, чем вы точно не хотите заниматься в своей жизни.

Рыбы

Сегодня и завтра – неблагоприятные дни для представителей вашего знака. Постарайтесь провести их тихо и неспешно, чтобы не привлекать к себе внимание и спокойно жить своей жизнью.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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