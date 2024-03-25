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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тимофея Тарасова

07:57
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Мальчику требуется пересадка костного мозга

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 8-летнего Тимофея Тарасова.

У Тимы острый лимфобластный лейкоз. Он уже перенес несколько курсов высокодозной химиотерапии и облучение. И теперь мальчику требуется пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, ребенку необходим дорогостоящий препарат. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть на него деньги, вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Тимофей Тарасов
Тимофей Тарасов
Тимофей Тарасов
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Тимофей Тарасов
Тимофей Тарасов
Тимофей Тарасов
Тимофей Тарасов
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