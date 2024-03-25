Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области

Возгорание было оперативно ликвидировано

В ночь на понедельник, 25 марта, на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание. Об этом рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, из-за пожара отключились две высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Работникам станции удалось собственными силами ликвидировать возгорание.

Энергоснабжение восстановлено, но из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Никто не пострадал.

23 марта пожар произошел на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе под Самарой. Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что объект был атакован украинскими беспилотниками.

Источники рассказали, что американские власти попросили Украину не наносить ударов по российским НПЗ, чтобы не спровоцировать скачок цен на нефть и нефтепродукты. Однако украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина резко ответила на эту просьбу.

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