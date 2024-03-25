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Путин рассказал о причинах событий в Югославии 1999 года

08:36
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Это подогревалось и изнутри, и снаружи

Первым фактором, спровоцировавшим события в Югославии в 1999 году, "была, конечно, проблема внутреннего конфликта". Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

При съемках документального фильма "Белград", который вышел на телеканале "Россия-1", Путин отметил, что "это подогревалось и изнутри, и извне, ну, привело к такой внутренней конфронтации — по сути, к очень тяжелой гражданской войне".

При этом президент России заявил, что не будет "давать оценок — так, кто там в чем виноват, кто какие цели преследовал".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя действия главы евродипломатии Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена, назвал их трусами. Лавров также подчеркнул, что плачевное состояние ОБСЕ связано с поведением стран НАТО и ЕС в событиях 1999 года в Югославии и 2008 года в Сербии.

Учредитель сербского Центра по восстановлению международного права Горан Петрониевич напомнил о чудовищных бомбардировках Югославии странами НАТО, которые начались 25 лет назад. Он подчеркнул, что после этого резко выросло число онкологических заболеваний, однако "американцы тем временем продолжили использовать обедненный уран в Ираке и Сирии, а теперь и на Украине".

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Югославия, 1999 год
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