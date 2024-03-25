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Пустые территории вдоль границы обеспокоили руководство Финляндии

08:34
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Жители приграничных сел и городов - первые помощники при охране госграницы

Опустевшие территории на границе Финляндии и России могут осложнить ситуацию с безопасностью в этом районе. Об этом заявил командир пограничной службы Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен в интервью Yle.

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Он подчеркнул что никакие новейшие технологии и заборы не заменят простых людей.

Пограничник отмечает, что обычно местные жители первыми замечают подозрительных лиц на границе и сообщают о них в пограничную службу. Отсутствие людей приграничных селах и городах лишает силовиков такой помощи.

Сейчас на границе России и Финляндии стоит забор протяженностью 200 километров. но он не закрывает границу полностью и не может остановить нелегальных мигрантов, подчеркнул Ахтиайнен.

Министерство внутренних дел Финляндии рассказало о планах по ускоренному строительству ограждения на границе с Россией. На эти цели должны выделить 74 миллиона евро.

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