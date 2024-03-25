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В Одессе остановлен электротранспорт

08:49
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Город обесточен из-за повреждения энергоструктуры

Электротранспорт в Одессе приостановил свою работу в понедельник. Об этом сообщили в городском совете.

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Ранее руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что инфраструктура энергетических объектов в городе повреждена.

Сейчас часть Одессы без электричества. В Telegram канале горсовета появилось сообщение, что городской электротранспорт сегодня не работает. Ранее украинские каналы сообщали о звуках взрывов в Одессе.

Напомним, Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, сразу после теракта на Крымском мосту. При этом руководство страны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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