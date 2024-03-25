Убийцы из "Крокуса" - что о них известно

Всем террористам грозит пожизненное

Поздно вечером четверых подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" доставили в Басманный суд Москвы. До этого в течение всего дня их допрашивали в Следственном комитете и предъявили обвинение по статье 205 Уголовного кодекса "Терроризм". Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. В суде следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых.

Первым рассматривалось дело 32-летнего Далердждона Мирзоева. Уроженец Таджикистана, он находился на территории России нелегально. Трехмесячная регистрация истекла. Ранее Мирзоева уже привлекали к ответствености за нарушение миграционного законодательства. Сообщается, что за две недели до теракта он познакомился в мессенджере с неким Абдуллой и пожаловался на отсутствие работы. А уже 22 марта вместе с подельниками приехал в концертный зал, где убил десятки человек, а затем ножом добивал раненых. Вину Мирзоев признал в полном объеме.

Второй обвиняемый - 30-летний Рачабализода Муродали. Он заявил, что у него есть регистрация в России, но где - не помнит. По данным следствия, Муродали также уже нарушал миграционное законодательство, в частности, с 6 марта он находился в нашей стране без постановки на учет по месту пребывания. Как и его сообщник, свою вину признал.

Шамсиддин Фаридуни - 25 лет. За месяц до теракта публиковал в соцсети свои фотографии из Стамбула. А 7 марта был замечен в "Крокус сити холле". Когда правоохранители задерживали подозреваемых в Брянской области, пытался спрятаться в лесу на дереве. Обнаружить его удалось с помощью тепловизора. Решением суда Фаридуни также арестован.

Мухаммадсобира Файзова доставили в суд в сопровождении медиков. Ему 19 лет. Занимался единоборствами, работал парикмахером в городе Иваново, но спустя два месяца уволился. Предположительно, Файзов управлял автомобилем, на котором передвигались террористы, и именно он сбил на парковке "Крокуса" восьмилетнего мальчика. Из всей четверки у Файзова единственного нет семьи и детей. У Фаридуни и Муродали по одному ребенку, а у Мирзоева четверо. Однако это не помешало им безжалостно убить десятки человек, в том числе детей.

К мемориалу у здания "Крокус сити холла" продолжают идти люди. Со дня трагедии - более 10 тысяч человек. Несут цветы, мягкие игрушки и ставят свечи. И подолгу стоят в скорбном молчании. На руинах "Крокус сити холла" круглосуточно работают спасатели и спецтехника - поисковая операция продолжается. С родственниками погибших работают психологи. Накануне вечером на здании концертного зала появилась проекция журавлей, улетающих в небо, - в память о погибших. На площади перед разрушенным зданием выложили композицию из 10 тысяч свечей.

Теракт 22 марта стал общей бедой для всей страны. Памятная акция "Журавли" - во Владикавказе, в Самаре и Донецке. В Херсонской области жители разместили на окнах своих домов символ вечности - белых бумажных птиц. В Пензе на площади Дома молодежи в одно время с Москвой зажглись сотни свечей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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