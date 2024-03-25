Реального сочувствия - минимум

Бранденбургские ворота на фотоколлаже - как маркер избирательного отношения властей к терроризму: по русским в Германии на официальном уровне скорбеть не принято. После всех громких атак сооружение в центре Берлина подсвечивали в цвета флагов пострадавших стран. Франция, Турция, Норвегия, Израиль.

После трагедии в петербургском метро в 2017-м году цвет ворот менять не стали. Как и после теракта в "Крокус сити холле". А министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в одном предложении выражает соболезнования семьям погибших и предупреждает о российской агрессии и угрозе, якобы исходящей от нашей страны.

"Нэнси Фейзер подчеркнула растущую опасность, которую представляет собой гибридная война России. Мы видим попытки оказать влияние посредством лжи и массовой дезинформации. Россия также хочет дестабилизировать Запад посредством миграции", - пишет Spiegel.

Во Франции после созванного Макроном совета нацбезопасности повышен уровень террористической угрозы до максимального. Премьер Пятой республики Габриэль Атталь это объяснил так: "В связи с тем, что ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России) и с угрозами, стоящими перед нашей страной, мы решили повысить уровень плана борьбы с терроризмом до самого высокого: "Угроза нападения".

Реакция администрации Байдена один в один напоминает риторику после теракта на "Северных потоках". Все усилия направлены не на то, чтобы поделиться имеющейся информацией, а чтобы выгородить киевских подопечных.

Вброс про причастность к теракту запрещенной в России и признанной террористической организации "Исламское государство" сейчас в США используют абсолютно все политические силы. Демократы - чтобы вывести из-под репутационного удара себя и своих подшефных в Киеве. Республиканцы - чтобы ткнуть носом Белый дом в неспособность обеспечить национальную безопасность.

Крайне резкое заявление пришло из Турции. Лидер партии "Родина" Догу Перинчек уверен: за терактом в Москве стоят США. И называет несколько причин: под страхом террористической угрозы сделать Европу еще покорнее, а Россию отвлечь от СВО, создав дополнительные внутренние проблемы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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