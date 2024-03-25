В Крыму передали родственникам останки воина Великой Отечественной войны

Их обнаружили в братской могиле под Керчью в декабре прошлого года

Он возвращается домой спустя почти 80 лет. Освободителя Крыма Михаила Ордова провожают с воинскими почестями у вечного огня в Сквере Славы.

"Мы не спали несколько дней. Читали, что поисковики работают, думали, может, и наших найдут. Узнали, что наш дедушка нашелся. Передать словами невозможно", - говорит Галина Петрусёва , внучатая племянница Михаила Ордова.

Нашлись и дальние родственники героя. У Ордова был брат, который погиб в 1944-м в Молдавии, и четыре сестры. Останки бойца перевезут на малую Родину в Смоленскую область его внучатые племянницы, которые сохранили память о бойце, его фотографии и извещение о без вести пропавшем.

"У нас в каждой семье хранились фотографии, у кого-то восстановленные цветные , у кого-то черно-белые, но каждый знал, что эти два парня были родные братья наших бабушек. Они в 1940 году ушли на срочную службу и прислали в январе 1941 года фотографии своей матери с пламенным приветом, как солдат срочник всегда пишет", - уточнил Александр Козырев, внучатый племянник Михаила Ордова.

Останки Михаила Ордова и еще 11 бойцов обнаружили в районе села Героевское под Керчью в декабре. Символично - в День неизвестного солдата. Захоронение возле береговой линии размыло после шторма века, и жители обратились к местному поисковому отряду.

"В конце прошлого года в поселке Героевское в районе Эльтигена после шторма века вымыло останки бойцов. Приехав туда, я обнаружил, что это братское санитарное захоронение, которое располагалось в районе братской могилы", - рассказал Виктор Густой, поисковый отряд "Керчь" ПО "Крымский Рубеж" ДОСААФ России по Республики Крым.

Бойца опознали по медали "За боевые заслуги". Награду, что вернула героя из безвестности, он получил еще в августе 1943 года за выполнение боевого задания в непосредственной близости от врага. Командир отделения инженерного батальона принимал участие и в освобождении Новороссийска, за что был награжден Орденом Красного Знамени.

Ордов был смелым и инициативным командиром, воодушевлял бойцов личным примером. Ему был 21 год, когда он в составе Керченско-Эльтигенского десанта в ноябре 1943-го высадился в Крыму.

Этот небольшой плацдарм в районе поселка Эльтиген называли "огненная земля". Здесь горел каждый метр суши. Немцы обрушили на советских солдат всю мощь своей группировки. Только за первые три дня было отражено более 50 атак. Много было погибших. И много безымянных героев. Поисковики говорят: павших здесь войнов опознать сложнее всего, ведь десантники брали с собой вместо личных вещей дополнительные патроны и гранаты.

Эльтиген удерживали 36 дней. А затем оставшиеся в строю бойцы совершили 23-километровый марш-бросок и ворвались в Керчь, откуда выживших эвакуировали на Таманский берег. Их мужество и стойкость помогли второму десанту удержать северный плацдарм до весны 1944-го. Именно они начали освобождение Крыма.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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