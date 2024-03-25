ВВС США оценили перехват свох бомбардировщиков российским МиГ-31

Взаимодействие было безопасным

Действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который предотвратил нарушение границы России двумя американскими стратегическими бомбардировщиками B-1 над Баренцевым морем, расцениваются как безопасные. Такое заявление сделали представители Военно-воздушных сил США.

Американские военные признали это взаимодействие безопасным и профессиональным, при этом заявив, что "оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом".

Комментируя появление B-1 вблизи российской границы, в ВВС США объяснили это тем, что бомбардировщики летели для "планового развертывания" в Европе, сообщает РИА Новости.

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт ранее заявил, что Военно-воздушные силы блока более 300 раз в 2023 году участвовали в перехвате российских военных самолетов в Европе. В альянсе признали, что в большинстве случаев речь шла о безопасных ситуациях, в которых российские пилоты вели себя профессионально.

При этом эксперты отмечают рост роли МиГ-31 в Баренцевом море. В регионе расширяются возможности НАТО – в частности, ВВС Норвегии перешли на истребители пятого поколения F-35. На этом фоне экипажи истребителей-перехватчиков Северного флота отработали перехват условного противника в стратосфере.

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