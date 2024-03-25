Оперслужбы: "Пионер" с заблокированными шахтерами может быть затоплен

После обрушения в шахте оказались заблокированы 13 человек

Разведка рудника "Пионер" в Приамурье показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказали представители оперативных служб, задействованных в спасательной операции.

В пресс-службе правительства Амурской области рассказали, что 27 марта на рудник привезут специальный георадар, который позволит оперативно оценивать подвижность горных масс, льда и воды.

В настоящее время продолжается бурение разведывательных скважин и подготовка подъездных путей для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.

За день накануне специалисты вывезли 95 кубометров грунта и возвели одну из трех водоупорных перемычек. Близится к завершению устройство опалубок двух других перемычек, сообщает ТАСС.

Судьба 13 шахтеров, которые в результате обвала породы 18 марта оказались заблокированы на руднике, остается неизвестной, однако поисково-спасательная операция не прекращается уже неделю. Руководитель регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций Игорь Смирнов отмечал, что "появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки", но эта информация не соответствует действительности.

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