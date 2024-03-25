СМИ: в Европе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже

Теракт в "Крокус Сити Холле" напугал западных политиков

Во время Олимпийских игр в Париже возможны террористические атаки. Этого опасаются европейские чиновники, сообщает The New York Times. Опасения усилились после событий в Крокус Сити Холле в Подмосковье.

“Олимпиада станет отличной мишенью для террористов”, - заявил изданию координатор группы наблюдателей в организации Объединённых наций Эдмунд Фиттон-Браун. Как утверждают журналисты, такого же мнения придерживаются другие европейские и американские специалисты, которые занимаются вопросами террористических угроз.

NYT ссылается на анонимного сотрудника спецслужб, называя основные факторы, которые могут спровоцировать новый теракт. Эксперт считает, что этому будут способствовать наличие спящих ячеек Исламского государства ( признано в России террористической организацией и запрещено) в Европе. Также на ситуацию влияет конфликт в секторе Газа, который продолжается до сих пор.

Накануне во Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь после экстренного совещания совета по национальной обороне.

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