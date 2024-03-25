Некоторых жертв теракта в "Крокусе" придется опознавать по ДНК

Сейчас родные и близкие ждут результатов экспертизы

Не всех жертв теракта в "Крокус сити холле" удается опознать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подругу одной из погибших.

Женщина сказала, что, по всей видимости, понадобится экспертиза ДНК, так как по фотографиям опознать подругу не вышло.

Опознание началось накануне. Эксперты сразу заявили, что в некоторых случаях тела настолько повреждены, что может потребоваться генно-молекулярная экспертиза. А на это уйдет не менее двух недель.

Напомним, теракт произошел в "Крокус сити холле" 22 марта вечером. Террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, а потом подожгли здание. По последним данным погибли 137 человек. 182 пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"