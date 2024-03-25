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Некоторых жертв теракта в "Крокусе" придется опознавать по ДНК

10:23
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Сейчас родные и близкие ждут результатов экспертизы

Не всех жертв теракта в "Крокус сити холле" удается опознать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подругу одной из погибших.

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Женщина сказала, что, по всей видимости, понадобится экспертиза ДНК, так как по фотографиям опознать подругу не вышло.

Опознание началось накануне. Эксперты сразу заявили, что в некоторых случаях тела настолько повреждены, что может потребоваться генно-молекулярная экспертиза. А на это уйдет не менее двух недель. 

Напомним, теракт произошел в "Крокус сити холле" 22 марта вечером. Террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, а потом подожгли здание. По последним данным погибли 137 человек. 182 пострадали. 

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