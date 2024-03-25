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На руднике "Пионер" произошел прорыв породы

09:32
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Прорыв отмечен выше уровня, где находились горняки

На руднике "Пионер" в Приамурье произошел прорыв горной породы и льда. Об этом сообщает ТАСС. Случилось это, по предварительным данным, на отметке выше предполагаемого местонахождения горняков. 

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Прорыв заметили на глубине в 97 метров. Рабочие должны находиться на отметке 147 метров. Сегодня на рудник доставят специальный георадар, который позволит быстро оценивать подвижность горных масс. 

Спасательная операция идет седьмые сутки. На месте работают специалисты из четырех регионов страны. Идет бурение разведывательных скважин. 

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Рудник "Пионер"
Рудник "Пионер"
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