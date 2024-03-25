ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле

Задержаны три человека

Сотрудники силовых структур задержали трех молодых людей с пятью коктейлями Молотова возле избирательного штаба в Барнауле накануне президентских выборов. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве. Злоумышленники собирались с помощью самодельных коктейлей Молотова поджечь один из региональных избирательных штабов накануне выборов. Зачинщик группы получил соответствующее поручение от запрещенной в России террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору", сообщает РИА Новости.

Ранее в ФСБ рассказали, что террористы, устроившие теракт в "Крокус сити холле" намеревались пересечь российско-украинскую границу — они имели соответствующие контакты на украинской стороне.

Между тем в Европе отмечают, что во время Олимпийских игр в Париже возможны террористические атаки — эти страхи усугубились после событий в подмосковном "Крокус сити холле". Координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун предупредил, что "Олимпиада станет отличной мишенью для террористов".

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