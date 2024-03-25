МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам

В 2024 году Киев должен выплатить 2,9 миллиарда долларов

Украина в 2024 году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет — еще 11,5 миллиарда долларов.

Как отмечается на официальном сайте МВФ, Украина является третьим крупнейшим должником организации — ее долг достигает 11,1 миллиарда долларов.

При этом за период 2024-2031 годов Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентных платежей.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает нечестным предложение его стране воевать за кредитные деньги. Так он прокомментировал заявление из американского Сената о том, что следующий транш Киев получит от США скорее всего в виде беспроцентного займа.

Однако до того советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан уверял, что американские власти не рассматривают возможность предоставления Украине помощи в форме кредита, поскольку Вашингтон не считает это "лучшим способом продвижения" помощи Украине.

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