Постпред России при ВТО объяснил, почему наша страна не выходит из организации

Это не принесет никакой выгоды России

Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на ее правилах. Такое заявление сделал в понедельник, 25 марта, новый постоянный представитель России при организации Николай Платонов.

Как подчеркнул Платонов, минусов от выхода России из ВТО было бы существенно больше, нежели плюсов, сообщает РИА Новости.

Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам. Покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, а вот вернуться обратно на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия призывает к перезапуску ВТО. Необходимы единые для всех правила мировой торговли, причем писать их больше не могут одни западные страны, подчеркивал президент.

Между тем эксперты ВТО предупредили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Это может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой.

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