Ювелиры в Европе пожаловались на санкции против российских алмазов

Возникли проблемы с поставками

Международный алмазный центр Антверпена направил письмо участникам рынка, указывая на проблемы с поставками в связи с новыми требованиями к декларированию и таможенному оформлению. Они были введены из-за рестрикций "Большой семерки" (G7) против российских алмазов.

Как пишет The Times, европейские трейдеры считают абсурдными санкционные требования в этой сфере, поскольку они сеют хаос и угрожают нормальному функционированию ювелирной отрасли.

Из-за санкций в поставках возникают длительные задержки, дополнительные расходы и недовольные клиенты, а чиновники требуют множество документов, подтверждающих происхождение каждой партии, рассказали изданию представители отрасли.

В декабре 2023 года глава алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук отмечал, что отличить российский алмаз от какого-либо иного на таможне практически невозможно. Это, по словам Кука, создает огромные проблемы с имплементацией санкций, введенных Западом в отношении алмазов из России.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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