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Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

10:35
  • понедельник
  • 25 марта 2024

В районе Ясенево возведут жилые дома, спорткомплекс с ледовой ареной, медицинский центр и многоуровневую парковку

На севере и юго-западе Москвы утвердили два проекта комплексного развития территорий. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в районе Ясенево возведут жилые дома, спорткомплекс с ледовой ареной, медицинский центр и многоуровневую парковку. Построят и другие общественно-деловые и социальные объекты, включая школу и детский сад.

В Восточном Дегунине появятся новостройки и коммунально-складские базы.

По словам мэра, правительство Москвы уже одобрило и реализует 70 проектов комплексного развития территорий. В городе будет создано порядка 170 тысяч рабочих мест.

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